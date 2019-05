Lectură de 3 min

Mai avem câteva locuri. De fapt, la fiecare ediție, am avut doar 25 disponibile. Și am făcut-o dintr-un motiv simplu. Nu credem că mai mulți oameni ar putea să primească nivelul de informație necesar. Și nu am mai putea să interacționăm între noi la fel de bine.

Vreau să-ți spun doar câteva lucruri despre tabără și de ce să vii. Și pentru că citești articolul ăsta, am un cod de discount pentru tine de 25% ca să te conving că mai sunt și alte avantaje. Îl poți accesa direct de aici. Sau la finalul articolului, după ce citești toate motivele pentru care să vii la tabără.

● Pentru că ideea de bază a unui eveniment de 4 zile la Poiana Brașov, cu doar 25 de oameni și 12 speakeri, e să ai o legătură foarte puternică și să dezvolți relații durabile. Adică la final să poți da un telefon, un mail și un antreprenor cu vechime să-ți răspundă și să te ajute. Chiar e important.

● Pentru că toate lucrurile bune din lumea asta se întâmplă dacă ai relații. Știu că ți se pare că vorbesc de pile, dar nu e așa. E important să cunoști oameni și să poți să apelezi la ei. Mare parte din cariera mea de presă, de exemplu, se bazează pe oamenii pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului. Niciodată nu am depus un CV sau nu am fost la un interviu per se. Relațiile m-au ajutat să fiu recomandat mai departe sau să găsesc pe cineva care să mă ajute.

● Pentru că nu e scump. Știu că ți se pare că dacă dai 350 de euro o fi mult. Dincolo de faptul că sunt 4 zile care includ cazare, mese și băuturi, nu e doar despre petrecere și mâncare, ci despre faptul că 4 zile ai oameni importanți alături. La 8 dimineața, la cafea, stai la masă cu un antreprenor și vorbiți despre orice. La 10 seara râdeți în jurul paharului de vin, iar la 2 noaptea deja v-ați împrietenit. Nu vorbesc din povești, practic sunt exemple din timpul taberei.

● Pentru că în ultimele două luni am descoperit că un participant are un startup care testează acum modelul de business cu FAN Courier, pentru că l-a cunoscut pe Felix Pătrășcanu la tabără. Am aflat și de o participantă care livrează produse către Tudor Iacob, fondatorul NativeBox, pe care l-a cunoscut ca speaker. Am aflat de un participant care lucrează cu Gabriela Bejan pentru strategia de marketing, după ce Gabi a fost speaker la edițiile anterioare. Pentru că dacă ești om deștept, poți să faci de 100 de ori mai mulți bani decât dai pe biletul ăsta doar vânând oportunitățile deschise de noi.

● Pentru că tabăra ne ajută pe noi să oferim servicii și informații pe mai departe, prin biletul pe care-l achiziționezi. Cu el ne acoperim costurile de organizare, cazare și logistică, dar ne permite să investim în dezvoltarea de noi proiecte.

● Pentru că, de obicei, se dau niște petreceri foarte mișto la tabără și nu e liniște după 1 noaptea. Până la urmă, avem tot Hotel Royal pentru noi.

● Lucrezi în echipă (I know, scary!) și la final faceți un pitch în fața noastră și a speakerilor. Puteți câștiga și premii pentru asta, dar le anunțăm în curând.

● Pentru că sigur vei apărea pe viitor în start-up.ro.

Bun, nu te-am convins până acum. Intră atunci aici și uită-te la ce speakeri sunt și gândește-te cum e să stai cu ei la masă măcar pentru 2-3 ore. Timpul lor e scump și au acceptat să-l ofere pentru educarea participanților la tabăra Startup Your Life.

Pot să te conving cu workshop-urile, dar vei putea zice că teoria nu se compară cu practica. Și așa e. Dar cu ce pleci de aici nu sunt informațiile per se, ci capacitatea de a le pune în aplicare și apoi a întreba speakerii cum să faci un anumit lucru.

Așadar, Startup Your Life e într-un fel ușa noastră deschisă pe care o oferim în fiecare an pentru 50 de participanți (că organizăm două ediții) către contacte. E pila start-up.ro către antreprenori și specialiști.